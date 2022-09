Lazio Women, Santoro saluta: «Ti mancherò e mi mancherai»

A sorpresa capitan Martina Santoro saluta la Lazio Women: ecco il post della giocatrice

A sorpresa Martina Santoro saluta la Lazio Women. L’ex capitana biancoceleste ha dato l’addio alla squadra tramite un messaggio sui social.

«È stato un onore, un privilegio di pochi; Non avrai un posto nel mio cuore tu sarai in ogni parte. Ti mancherò e mi mancherai; Perchè adesso si adesso siamo soli davvero. 19anni,6.935 giorni,166.400 ore. Io di amarti non ho mai smesso».