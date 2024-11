Lazio Women: al via la vendita dei tagliandi per il match con la Sampdoria

Lazio Women che dopo la sconfitta nel derby si prepara ad affrontare la Sampdoria. Parte la vendita dei biglietti per la sfida casalinga

Non solo i tagliandi per le prossime gare di Serie A ed Europa League della prima squadra maschile, sono in vendita anche i tagliandi per il prossimo match casalingo della Lazio Women. Dopo la sconfitta nel derby le biancocelesti torneranno in campo contro la Sampdoria sabato 23 novembre. Il costo della tribuna è di 10 euro, il prezzo ridotto per under 16 è di 3 euro.