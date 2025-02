Lazio Women-Sampdoria, ecco dove vedere il match in tv e streaming

Lazio Women-Sampdoria, a pochi giorni dalla sfida interna contro la formazione ligure ecco quando seguire il match in tv e streaming

Archiviata la sosta per la Lazio Women è pronta per affacciarsi alla fase cruciale della stagione, e le ragazze biancocelesti dovranno vedersela contro la Sampdoria. Il match del Fersini avrà inizio il 1 marzo alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console