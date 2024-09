Lazio Women Sampdoria 1-1: D’AURIA pareggia nel finale, QUINTO POSTO per le biancocelesti

Pareggio della Lazio Women contro la Sampdoria: sfida molto equilibrata e decisa nel secondo tempo, gol di D’Auria nel finale

Importante pareggio per la Lazio Women contro la Sampdoria: nella trasferta ligure la squadra di Grassadonia va sotto nella ripresa al termine di una partita molto equilibrata con il gol di Heroum per le blucerchiate su calcio d’angolo.

All’84’ però arriva il pareggio di Federica D’Auria, che risolve sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Kajan. Negli ultimi minuti poi le biancocelesti si ritrovano in superiorità numerica con l’espulsione di Cafferata, ma senza riuscire a capitalizzare l’occasione. Secondo pareggio per le biancocelesti che così si posizionano in quinta posizione: un punto importante per rimanere lontano dalla zona retrocessione.