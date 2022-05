Lazio Women, rinnovo Visentin: la giocatrice firma per altri due anni

Lazio Women, Noemi Visentin rinnova per altri due anni: la giocatrice ha oggi firmato il prolungamento di contratto

Noemi Visentin sceglie ancora la Lazio. La giocatrice classe ’99 ha messo la firma sul prolungamento di contratto per altri due anni. In questa stagione si è messa in mostra con 6 gol in 18 presenze, reduce anche dallo stage con l’Italia Under 23.

A renderlo noto è la stessa società, tramite il canale ufficiale.