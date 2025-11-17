Lazio Women Primavera, Laudiero e Mancini firmano la rimonta e regalano un prezioso pareggio alla squadra di mister Pasquali

La Lazio Women Primavera di mister Pasquali strappa il pareggio con le reti di Laudiero e Mancini. Il racconto

Archiviata l’esperienza in Coppa Italia Primavera, la Lazio Women Primavera torna a concentrarsi sul campionato Primavera 2 Femminile.

Nella quinta giornata, le biancocelesti hanno dato vita a una gara combattuta sul campo della Res Donna Roma, chiusa con un pareggio spettacolare: 2-2. Un risultato che conferma la crescita della squadra e la capacità di reagire alle difficoltà, mantenendo alta la competitività in questa fase della stagione. Ecco il report della società:

NOTA CLUB – Le aquilotte, guidate da Alessandro Pasquali, si lasciano alle spalle la Coppa Italia Primavera e si rituffano nel campionato Primavera 2 Femminile.

Alla quinta giornata, la Lazio Women pareggia 2-2 la sfida sul campo della Res Donna Roma.

Le padrone di casa della coach De Angelis partono meglio e passano in vantaggio al 23′ grazie alla rete di Massa. Le biancocelesti accusano il colpo e, otto minuti più tardi, la Res concretizza il raddoppio a firma di Ciccone. Le aquilotte di mister Pasquali non ci stanno e prima di far rientro negli spogliatoi trovano la reazione con Gaia Laudiero che spedisce la sfera in fondo al sacco ed accorcia le distanze. Le due squadre vanno a riposo sul risultato parziale di 2 a 1. Nella ripresa, la Lazio Women spinge il piede sull’acceleratore ed alla mezz’ora viene premiata, la solita Sofia Mancini gonfia la rete. gol che permette alle biancocelesti di acciuffare il pari. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente sotto porta, ma al triplice fischio la sfida tra Res Donna Roma e Lazio Women termina 2 a 2.

Brave le ragazze di Alessandro Pasquali nel reagire al doppio svantaggio, fino al pari che gli permette di mettere in cassaforte un altro punto. Terzo pareggio consecutivo per le biancocelesti e, nonostante ciò, rimango al secondo posto della classifica. La Lazio Women torna in campo nel prossimo weekend per la sfida casalinga contro la Ternana Women.

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (5^ Giornata):

RES DONNA ROMA- LAZIO WOMEN 2-2

Marcatrici: 23’pt Massa (R), 35’pt Ciccone (R), 41’pt Laudiero (LW), 29’st Mancini (LW)

RES DONNA ROMA: Diana (GK), Tedei, Gobbo, Noce, Sabbatini, Iannilli, Tucceri (25’st Felli), Lapaglia, Ciccone (42’st Della Posta), Massa, Faggiano (12’st De Rubeis)

A disp.: Tarsia (GK), Gattai, Castelli, Santirocchi, Sarrocchi, Maimone

All.: De Angelis

LAZIO WOMEN: Gregori (GK), Francolini (33’st Fiorini), Salomone (1’st Rosati), Di Girolamo, Fontana (1’st Cerica), Bertin (33’st Ghera), Forte, Mancini, Laudiero, Livignani

A disp.: Pellis, Ambrosino, Taipi, Moretti, Sabbatino

All.: Pasquali

