 Lazio Women Primavera, Laudiero e Mancini firmano la rimonta e regalano un prezioso pareggio alla squadra di mister Pasquali
Connect with us

Lazio Women Settore giovanile

Lazio Women Primavera, Laudiero e Mancini firmano la rimonta e regalano un prezioso pareggio alla squadra di mister Pasquali

Lazio Women

Lazio Women, il finale contro la Roma caratterizzato dal nervosismo: due rossi e rischio sanzioni pesanti. Cosa è successo

Lazio Women

Lazio Women, Goldoni dopo la sconfitta contro la Roma: «Ripartiamo dal secondo tempo. Sulla tecnologia dico una cosa»

Lazio Women Ultimissime Lazio

Roma Lazio Women 1-0: sconfitta per le biancocelesti, decide la sfida la rete di Di Guglielmo. Il racconto del derby

Lazio Women

Roma Lazio Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia per il derby

Lazio Women

Lazio Women Primavera, Laudiero e Mancini firmano la rimonta e regalano un prezioso pareggio alla squadra di mister Pasquali

Lazio news 24

Published

7 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

La Lazio Women Primavera di mister Pasquali strappa il pareggio con le reti di Laudiero e Mancini. Il racconto

Archiviata l’esperienza in Coppa Italia Primavera, la Lazio Women Primavera torna a concentrarsi sul campionato Primavera 2 Femminile.

Nella quinta giornata, le biancocelesti hanno dato vita a una gara combattuta sul campo della Res Donna Roma, chiusa con un pareggio spettacolare: 2-2. Un risultato che conferma la crescita della squadra e la capacità di reagire alle difficoltà, mantenendo alta la competitività in questa fase della stagione. Ecco il report della società:

NOTA CLUB – Le aquilotte, guidate da Alessandro Pasquali, si lasciano alle spalle la Coppa Italia Primavera e si rituffano nel campionato Primavera 2 Femminile.

Alla quinta giornata, la Lazio Women pareggia 2-2 la sfida sul campo della Res Donna Roma.

Le padrone di casa della coach De Angelis partono meglio e passano in vantaggio al 23′ grazie alla rete di Massa. Le biancocelesti accusano il colpo e, otto minuti più tardi, la Res concretizza il raddoppio a firma di Ciccone. Le aquilotte di mister Pasquali non ci stanno e prima di far rientro negli spogliatoi trovano la reazione con Gaia Laudiero che spedisce la sfera in fondo al sacco ed accorcia le distanze. Le due squadre vanno a riposo sul risultato parziale di 2 a 1. Nella ripresa, la Lazio Women spinge il piede sull’acceleratore ed alla mezz’ora viene premiata, la solita Sofia Mancini gonfia la rete. gol che permette alle biancocelesti di acciuffare il pari. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente sotto porta, ma al triplice fischio la sfida tra Res Donna Roma e Lazio Women termina 2 a 2. 

Brave le ragazze di Alessandro Pasquali nel reagire al doppio svantaggio, fino al pari che gli permette di mettere in cassaforte un altro punto.  Terzo pareggio consecutivo per le biancocelesti e,  nonostante ciò, rimango al secondo posto della classifica. La Lazio Women torna in campo nel prossimo weekend per la sfida casalinga contro la Ternana Women. 

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (5^ Giornata):

RES DONNA ROMA- LAZIO WOMEN 2-2

Marcatrici: 23’pt Massa (R), 35’pt Ciccone (R), 41’pt Laudiero (LW), 29’st Mancini (LW)

RES DONNA ROMA: Diana (GK), Tedei, Gobbo, Noce, Sabbatini, Iannilli, Tucceri (25’st Felli), Lapaglia, Ciccone (42’st Della Posta), Massa, Faggiano (12’st De Rubeis)

A disp.: Tarsia (GK), Gattai, Castelli, Santirocchi, Sarrocchi, Maimone

All.: De Angelis

LAZIO WOMEN: Gregori (GK), Francolini (33’st Fiorini), Salomone (1’st Rosati), Di Girolamo, Fontana (1’st Cerica), Bertin (33’st Ghera), Forte, Mancini, Laudiero, Livignani

A disp.: Pellis, Ambrosino, Taipi, Moretti, Sabbatino

All.: Pasquali

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.