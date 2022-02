Lazio Women, Pittaccio: «Daremo tutto per portare a casa qualche punto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesca Pittaccio, difensore della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del match contro il Milan

Francesca Pittaccio, difensore della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del match contro il Milan.

«Ci aspetta una partita di grande sacrificio perchè sfideremo una squadra complicata come il Milan. Daremo tutto per mettere in difficoltà le rossonere e portare a casa qualche punto Contro l’Inter abbiamo subito una grande beffa nel finale, anche ottenere un solo punto avrebbe fatto la differenza. In ogni caso, oggi dobbiamo crederci fino al centesimo minuto, perchè l’attenzione va tenuta alta fino al finale».