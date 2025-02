Lazio Women, Piemonte dal ritiro della Nazionale: «Quattro gol all’Inter? Ecco cosa ne penso»

Lazio Women, l’attaccante biancoceleste Martina Piemonte ha parlato così direttamente dal ritiro della Nazionale italiana Femminile

PAROLE – «Non saranno gare facili, con questa maglia nessuna lo è e nessun avversario è da sottovalutare, saranno gare importante dove dovremmo dimostrare la nostra crescita partita dopo partita, come abbiamo fatto finora. Sicuramente abbiamo dimostrato che non conta contro chi giochiamo, l’importante è essere unite e lavorare come stiamo facendo. Il pari contro la Spagna e la vittoria sulla Germania ci fanno capire quando stiamo facendo bene, dobbiamo continuare su questo percorso per arrivare poi al meglio all’Europeo: chiaramente prima ci saranno le gare contro Danimarca e Galles, dobbiamo solo giocare ogni gara come fosse l’ultima.

Prestazione contro l’Inter? Voglio dare il massimo come sempre, i quattro gol sono ormai cosa passata, e la cosa migliore che adesso posso fare è dare tutta me stessa come faccio sempre.

Calcio Femminile sull’album Panini? Per noi è un passo importantissimo, in Italia serva ancora di più per farci conoscere. È qualcosa di unico, abbiamo sempre fatto quello degli uomini ma avere adesso il nostro è un ulteriore passo per la crescita del movimento».