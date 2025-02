Lazio Women, la carica di Grassadonia: «Contro la Sampdoria per noi è fondamentale e Lotito...»

Lazio Women, il mister biancoceleste alla vigilia della gara interna del Fersini contro la Sampdoria rilascia a caldo queste sue considerazioni

Terminata la sosta, per la Lazio Women è tempo di tornare in campo per la fase cruciale della stagione, e il match contro la Sampdoria vale tantissimo per le ragazze di mister Grassadonia. Lo sa bene il tecnico delle biancocelesti, il quale rilascia queste considerazioni a riguardo sulla partita con la formazione ligure

PAROLE – Nonostante le tre settimane di sosta abbiamo lavorato bene. Sono tornare le nazionali in settimana, purtroppo l’organico è stato al completo solo nella rifinitura di questa mattina. La gara conta tanto, contro la Sampdoria abbiamo ottenuto due punti in due partite. La soffriamo e si gioca tanto, il presidente ci è venuto a fare visita per caricare la squadra. Tutte si giocano tanto e anche noi, dobbiamo comportarci da Lazio come sempre

Le ragazze hanno lavorato, ma si sono anche riposate. Era importante staccare. Dalla settimana scorso abbiamo iniziato a lavorare in maniera specifica. Stamattina ci siamo ritrovati tutti al completo, in un giorno abbiamo preparato la gara. La Sampdoria viene a Roma per fare punti, servirà la migliore Lazio anche per l’approccio alla gara. Gli ho fatto vedere l’Empoli che vince in Coppa Italia a Torino, nel calcio di oggi non ci sono partite scontate o situazioni in cui parti in vantaggio. Non devono mai mancare atteggiamento e predisposizione alla lotta e all’intensità, gliel’ho detto a fine primo tempo con l’Inter