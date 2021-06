Lazio Women, Guidi: «Bellissimo ottenere la promozione nel derby»

L’estremo difensore della Lazio Women Emma Guidi ha commentato la stagione e raccontato le sue emozioni: le sue parole

GIOIA – «Mi sto godendo qualche giorno di riposo, anche se sto effettuando delle terapie per recuperare dall’ultima stagione. Abbiamo fatto un grande campionato, conquistando una promozione difficile. Inizialmente sembrava scontata, si è un po’ complicata a metà stagione e poi siamo definitivamente sbocciate da febbraio ad oggi, in particolare dopo la fondamentale vittoria contro il Pomigliano».

PROMOZIONE – «Conquistare la promozione proprio nel derby contro la Roma CF è stato speciale, anche perché era la mia ex squadra. Ringrazio la Lazio per avermi dato la possibilità di giocare in una squadra importante, dopo un’ultima annata dove avevo un po’ tentennato. Voce? In passato la perdevo dopo ogni partita (ride, ndr), poi ho iniziato a studiare canto ed ora riesco a gestirla meglio»