Lazio Women, l’addio di Adriana Martin: «Un onore vestire questa maglia» – FOTO

Adriana Martin saluta definitivamente la Lazio Women: queste le sue parole di addio alla squadra biancoceleste

Adrian Martin saluta definitivamente la Lazio Women. I suoi saluti al mondo biancoceleste arrivano attraverso una lettera sui social network:

Queste le sue parole: «Ciao gente laziale. Dopo un anno e mezzo è il momento di dire addio. È stato un onore indossare questa maglia ogni allenamento e ogni partita, e anche portare con orgoglio la fascia di capitano. Ringrazio a la società, alle compagne a ogni staff tecnico e anche a i tifosi che formano la famiglia laziale. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra e porterò con me tanti ricordi incredibili».