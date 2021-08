Lazio Women, pari senza reti nella sfida al Napoli – FOTO

Finisce 0-0 il test amichevole della Lazio Femminile contro il Napoli, ora testa alla prima gara in A contro la Sampdoria

Pari e patta. Zero gol fatti e zero incassati per la Lazio Women che oggi pomeriggio ha affrontato il Napoli Femminile in un’amichevole di Serie A. Buone indicazioni per coach Morace, che può prendere spunto da quanto visto quest’oggi per preparare al meglio la sfida alla prima di campionato il 29 agosto in casa contro la Sampdoria. Il prossimo appuntamento con il Napoli Femminile, invece, come riporta il sito ufficiale della Lazio, è in programma nel weekend del 6-7 novembre.