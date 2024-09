Lazio Women, Oliviero: «Abbiamo voglia di migliorare e regalare altre EMOZIONI. Derby? È stato MAGICO». Le parole della giocatrice

La Lazio Women è al lavoro per la sfida di Coppa Italia contro l’Orobica. Ai microfoni ufficiali del club Elisabetta Oliviero è intervenuta per fare il punto sulla preparazione, raccontando anche le emozioni provate nella stracittadina. Le sue parole.

PAROLE– «Pronte, non totalmente. Stiamo lavorando, penso sia bugiardo chi dice di non avere avuto i brividi durante la partita. Sappiamo che la strada è lunghissima, abbiamo voglia di migliorare e regalare altre emozioni del genere. Formello è un posto tranquillo, difficilmente ci allontaniamo perché fa caldo. Per veder la città ci sarà tempo, poi siamo stanche ora siamo concentrate sul fare bene e sullo stare insieme. Ognuno di noi fa quel che può con la Lazio e per la Lazio. Mettiamo a disposizione quello che abbiamo, qualcuno l’esperienza qualcuno la voglia di imparare. l’unione di queste caratteristiche porta in campo quello che abbiamo fatto vedere. Derby? È stato magico perché tutti ti descrivono e raccontano il derby come una partita incredibile, ma viverla da dentro con tutti i tifosi. Una bella dose di adrenalina, momento bellissimo. Premio? Ho poco da dire, la strada è lunga. Le mie compagne erano al posto giusto e sono riuscita a mettere due palle bene, non mi sento di prendermi il merito».