Lazio Women, Maja Gothberg è una nuova giocatrice biancoceleste: il comunicato. Ecco l’annuncio della società

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che Maja Gothberg è una nuova giocatrice biancoceleste. Di seguito l’annuncio:

COMUNICATO– «Ancora un innesto per la Lazio Women che continua la propria campagna di rafforzamento in vista del primo impegno ufficiale stagionale in Coppa Italia contro l`Arezzo Femminile. Dopo l`approdo del portiere Fabiana Fierro, a tingersi di biancoceleste è il terzino svedese Maja Eva Johanna Göthberg, che dopo le prime esperienze in patria ha vestito la maglia dei finlandesi del KuPS con cui la scorsa stagione ha disputato anche la UEFA Women’s Champions League, collezionando quattro presenze».