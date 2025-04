Lazio Women, l’emozione sui social di Goldoni nel vestire la maglia Azzurra della Nazionale italiana – FOTO

Condividi via email

Lazio Women, Eleonora Goldoni mostra alle proprie seguaci tutto il proprio entusiasmo e la gioia nel vestire la casacca azzurra

Oggi è sicuramente una giornata felice per la squadra della Lazio Women che ha travolto 0-3 la Sampdoria in questa corsa verso la salvezza. La sfida è stata a senso unico ed in campo c’era anche la consueta Eleonora Goldoni.

La biancoceleste, contenta per la vittoria contro le blucerchiate, ha anche mostrato sui social la propria gioia per le emozioni vissute con la maglia azzurra dell’Italia! Ecco la foto dell’aquilotta sul proprio profilo Instagram: