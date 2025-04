Lazio Women, Le Bihan ancora una volta MVP della sfida di oggi! Clamorosa prestazione della biancoceleste – FOTO

Lazio Women, Le Bihan torna ad essere MVP del match: è lei la vera trascinatrice di questa squadra: le ultime

L’attaccante in forza alla Lazio Women Le Bihan è sicuramente ciò che serviva alle biancocelesti in questa poule salvezza di Serie A Women. L’attaccante francese, Jérémy, dopo le grandi esperienze con le maglie di FC Lorient e il Dijon FCO sta infatti riuscendo a mettersi in mostra con questa maglia. Ecco lo scatto sui social dopo aver segnato una tripletta, servito un assist e creato 4 occasioni da gol per le compagne: