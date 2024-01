Lazio Women, la gioia di Giulia Ferrandi dopo la vittoria di ieri – FOTO

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste esterna la sua gioia per la vittoria di ieri della squadra di Grassadonia

Ieri pomeriggio non è andata in campo solo la Lazio di Sarri ma anche la Lazio Women di Grassadonia che riesce a conquistare i tre punti fondamentali per la corsa in campionato. Ad esternare la sua gioia per la vittoria ci pensa Giulia Ferrandi, la quale pubblica il seguente post social