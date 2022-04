Lazio Women, ko con la Juventus: è retrocessione matematica

Lazio Women-Juventus finisce 5-1 per le bianconere. Una sconfitta pesantissima per le biancocelesti, che retrocedono matematicamente

Restano infatti sei i punti di distacco dalla Fiorentina quart'ultima con due sole partite da giocare e gli scontri diretti in svantaggio.

Il gol della Visentin tiene a galla le capitoline nel primo tempo. Ma nella riprese le bianconere dilagano, con le reti di Pedersen, Caruso e Staskova. Un ko che costa la retrocessione.