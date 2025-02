Lazio Women Inter, annunciata la vendita dei tagliandi: ecco quando partirà. Il comunicato

Lazio Women Inter, la società biancoceleste ha reso noto data e orario dell’apertura della vendita dei tagliandi per il match

La società biancoceleste ha reso noto data e orario dell’apertura della vendita dei tagliandi per il match tra Lazio Women e Inter. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di mercoledì 5 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A eBay Lazio Women-Inter, in programma domenica 9 febbraio alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.