Lazio Women-Inter 0-2: ko e addio Coppa Italia per le capitoline

Sconfitta per 0-2 contro l’Inter per la Lazio Women, le ragazze baincolesti dicono così addio Coppa Italia per le capitoline

Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino della Lazio Women in Coppa Italia. Questo pomeriggio infatti, le ragazze biancocelesti sono scese in campo contro l’Inter alle ore 15 in punto.

A decidere l’incontro i gol di Jelcic dopo 37 giri d’orologio ed il raddoppio di Cambiaghi al ‘78. Nulla da fare dunque per la squadra di Grassadonia che dovrà ripiegare quindi sul campionato. La compagine nerazzurra incontrerà invece la Fiorentina.