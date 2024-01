Lazio Women, Grassadonia: «Ternana? La deciderà un episodio. Adami grande colpo». Le dichiarazioni pre partita del tecnico

La Lazio Women è attesa dallo scontro diretto con la Ternana per decretare la capolista della Serie B femminile. Entrambe guidano la classifica a pari punti, e il tecnico biancoceleste Grassadonia sa benissimo che sarà una partita difficile, ma con un’Adami in più a dare una mano. Le sue dichiarazioni pre partita ai canali ufficiali della Lazio:

TERNANA – «Partita difficile, tra due capoliste. Sarà un episodio a deciderla. Conosciamo le loro caratteristiche, e dovremmo essere sempre la solita Lazio attenta mentalmente per poter portare a casa una gara caratteriale come questa. La settimana è stata difficile. In tante sono fuori da martedì, ma chiunque giocherà avrà la voglia di combattere».

ADAMI – «Grande colpo della società. Una calciatrice di Serie A, che arriva dal Milan, e che seguivamo da tempo. Si tratta di una giocatrice importante, e va dato merito al club che ha portato avanti l’operazione. Sarà a disposizione già per questa partita, vedremo se dall’inizio o a partita in corso».