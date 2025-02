Lazio Women, Grassadonia: «Contro l’Inter dobbiamo giocare come sappiamo. Alla mia squadra chiedo questo»

Lazio Women, il tecnico Gianluca Grassadonia ha parlato così alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia ha parlato così alla vigilia del match contro l’Inter:

PAROLE – «Stiamo in un periodo molto buono, la squadra si esprime bene. Chiaramente i concetti maturati da tempo e principi soprattutto, ci apprestiamo a disputare questa gara con l’Inter che è un’ottima squadra allenata molto bene e sarà una partita importante per noi perché il nostro percorso continua dopo questa gara. Ci teniamo a fare bella figura.

Dobbiamo consolidarci, pensare partita dopo partita. Siamo nella griglia playout e vogliamo giocarcela come tutte nel modo migliore. Sappiamo chi affrontiamo, una squadra ben allenata e che lavora molto bene ma noi dobbiamo giocare da Lazio come abbiamo sempre fatto, con quella mentalità e quei concetti e cercare di fare il massimo.

Questa Lazio è migliorata tanto dopo il girone d’andata, è cresciuta tanto da un punto di vista mentale e caratteriale. All’andata abbiamo fatto un primo tempo un po’ opaco, un grande secondo tempo in cui abbiamo sbagliato l’ennesimo rigore ma abbiamo dato del filo da torcere e dovrà essere così anche domani perché loro hanno accorciato sulla Juve e verranno qui con l’intento di fare il massimo. Sarà bella per questo. Chiedo alla mia squadra di giocare come ha sempre fatto, per vincerla. E per farlo dobbiamo fare una grande partita.

Sosta? Su questo sono fatalista, arriva e la prendiamo. Ci saranno un po’ di nazionali che partiranno, lì dobbiamo lavorare bene ma concentriamoci su questa partita di domani che dà tanto e ci deve dire tanto».