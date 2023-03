Lazio Women-Genoa, le parole di Catini nel pre-partita. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste prima del fischio d’inizio

Ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico della Lazio Women, Catini, ha presentato la partita contro il Genoa. Le sue parole:

PAROLE– «Il rischio più grande è sottovalutare l’impegno e andare a dilapidare quanto di buono fatto finora ma le ragazze si sono allenate bene. Il campionato si risolverà verso la fine. Il Genoa è una buona squadra, sarà utile anche a noi per capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. Mi aspetto la stessa tranquillità nel palleggio dimostrata un girone fa: eravamo andate sotto poi senza fretta abbiamo recuperato il parziale per poi completare la rimonta. La motivazione in più deve risiedere sempre nella nostra voglia di fare bottino pieno: determinazione e concentrazione sul Genoa poi con serenità andremo a vedere i risultati delle altre»