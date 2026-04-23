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Lazio Women, fissata la sfida col Parma: data e orario dei prossimi impegni delle biancocelesti

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1 giorno ago

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Lazio Women, dopo il match interno contro il Sassuolo le biancocelesti conoscono già il programma della sfida successiva

La Lazio Women si prepara a tornare in campo per un finale di stagione che può ancora dire molto nella corsa ai piazzamenti più prestigiosi. Le biancocelesti riprenderanno il proprio cammino sabato 25 aprile, quando al Fersini ospiteranno il Sassuolo alle ore 12:30. Una sfida delicata e importante, nella quale la squadra capitolina andrà a caccia di punti pesanti per continuare a inseguire il sogno Champions League.

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Lazio Women, prima il Sassuolo e poi la trasferta di Parma

Il calendario della formazione biancoceleste comincia quindi a prendere una forma sempre più definita in vista del rush conclusivo della stagione. Dopo l’impegno casalingo contro le neroverdi, sarà infatti il momento di concentrarsi sulla trasferta contro il Parma, altro appuntamento significativo in chiave classifica.

Come reso noto dalla FIGC, la gara valida per la ventesima giornata di Serie A Women si giocherà domenica 3 maggio, sempre alle ore 12:30. Un’altra tappa importante per la Lazio Women, chiamata a mantenere continuità e concentrazione in una fase del campionato in cui ogni punto può fare la differenza.

Lazio Women, finale di stagione ancora da completare

Dopo la sfida contro il Parma, il cammino delle biancocelesti prevede ancora due partite da disputare. Restano però da calendarizzare ufficialmente gli ultimi due impegni della stagione: quello interno contro la Ternana e la trasferta sul campo della Fiorentina, che chiuderà definitivamente il campionato.

Il quadro, dunque, è ancora parziale, ma intanto la Lazio Women può già pianificare un altro snodo fondamentale del proprio percorso. Prima il Sassuolo, poi il Parma: due gare che possono indirizzare in modo netto l’ultimo tratto di stagione delle biancocelesti.

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