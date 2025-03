Lazio Women, sono due le biancocelesti inserite nella Top XI della settimana di Serie A! Chi potranno essere? - Lazio News 24

Lazio Women, due biancocelesti sono state inserite nella migliore formazione della settimana! Ecco di chi si tratta

Lazio Women, questa poule salvezza è iniziata in discesa per le biancocelesti che hanno dimostrato di meritare a pieno questa categoria. Le biancocelesti hanno infatti sconfitto il Sassuolo per 0-2 in una sfida dove il risultato non è mai stato messo in dubbio.

Per questa ragione la FIGC femminile ha deciso di attribuire a due giocatrici della Lazio Women un riconoscimento speciale. Elisabetta Oliviero e Le Bihan sono state infatti inserite nella Top XI della settimana. La formazione: