Lazio Women Como 7-2, le biancocelesti trionfano di misura al Fersini: il tabellino della sfida

Lazio Women Como, il tabellino della sfida del Fersini. Tutti i dettagli

Di seguito il tabellino della Lazio.

TABELLINO- LAZIO-COMO 7-2

Marcatrici: 4`, 43, Colombo (L), 15`, 51`, 65` Kajan (L), 56` Picchi (C), 83` Reyes (L), 85` Nischler (C), 87` Visentin (L)



LAZIO (4-3-3): Karresmaa; Pittaccio, D`Auria, Connolly (65` Zanoli), Belloumou; Castiello, Yang (66` Simonetti), Colombo; Kajan (79` Oliviero), Le Bihan (64` Visentin), Moraca (63` Reyes).

A disp.: Cetinja, Goldoni.

All.: Gianluca Grassadonia

COMO WOMEN: De Bona, Marcussen, Spinelli, Sagen, Rizzon (46` Vaitukaityte), Bergersen; Hilaj, Pichi, Karlernas (46` Nischler); Skorvankova (66` Bianchi), Bolden.

A disp.: Ruma, Conc, Liva, Cecotti, Petzelberger, Kerr.

All.: Stefano Sottili

Arbitro: Alessio Amadei (sez. Terni)

Assistenti: Giovanni Di Meglio – Giovanni Santoriello



NOTE: Ammonite: 36` Picchi (C), 55` Marcussen (C). Espulsa: 54` Liva (C)

Recupero: 4` pt

Coppa Italia Femminile | Ottavi di finale

Martedì 5 novembre 2024, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)