La Lazio Women sarà impegnata domenica contro il Tavagnacco. Ecco le parole di Antonietta Castiello in vista del match

Per Lazio Style Channel, la centrocampista Antonietta Castiello ha commentato il prossimo impegno della Lazio Women contro il Tavagnacco. Ecco le sue parole:

«Mentalmente stiamo bene, dopo la vittoria contro il Pomigliano ci siamo sbloccate, interrompendo la lunga serie di pareggi. Siamo l’unica squadra ancora imbattuta, vogliamo continuare così ed evitare di perdere altri punti. Fondamentale vincere anche i recuperi per prenderci il primo posto.

Domenica avremo il Tavagnacco, una partita difficile che però vogliamo portare a casa per staccarle in classifica. Modelli? Mi paragonano a Parolo, mi inserisco bene ma mi manca il vizio del gol anche se sto migliorando. Per fortuna in rosa abbiamo tante calciatrici importanti che segnano con regolarità».