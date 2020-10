Lazio Women, pareggio con il Cesena: rinviate tre gare

Le prime della classe della Serie B femminile fermate dal COVID-19, la Riozzese batte 3-1 il Cittadella e agguanta il secondo posto in classifica

Le quattro gare della sesta giornata di Serie B disputate regolarmente si concludono con i successi di Tavagnacco e Riozzese Como, e i pareggi di Lazio e Brescia, ospiti di Cesena e Ravenna. Rinviate, a causa della positività al COVID-19 di alcuni elementi in organico alle squadre coinvolte, le sfide Orobica-Chievo Verona, Roma CF-Pontedera e Pomigliano-Perugia. I tre match verranno recuperati in data da destinarsi. Nelle partite delle 14.30 spicca soprattutto il successo del Tavagnacco in casa del Vicenza, grazie al quale le friulane agganciano il Pomigliano in testa alla classifica a quota 11 punti (anche se le campane contano una gara in meno). In casa delle venete sono le padrone di casa a portarsi avanti nel punteggio con un pallonetto di Ferrati al 37’, ma nella ripresa le ospiti completano la rimonta per 2-1 con Tuttino e Grosso, centrando il terzo successo in questo campionato. Non approfittano dello stop forzato delle prime della classe le inseguitrici Lazio e Brescia: le biancocelesti di Seleman vanno in vantaggio al 30’ sul campo del Cesena grazie all’autogol di Casadei, ma al 93’ Beleffi agguanta il pari ed evita la sconfitta alle romagnole. Stesso risultato sul campo del Ravenna: Giovagnoli al 18’ illude le padrone di casa, Cristina Merli dopo pochi minuti realizza il definitivo 1-1, regalando un punto al Brescia, ora terzo a nove punti in graduatoria. Vince, nell’ultima gara in programma, la Riozzese Como in casa del Cittadella. Le lariane vanno in vantaggio con Ferrato al 26’, pareggia per le biancorosse Ponte, ma nella ripresa l’autorete di Maso e Rognoni sigillano il 3-1 per la squadra di Wergifker, che in virtù del successo del sesto turno aggancia Cesena, Lazio e Ravenna al secondo posto a 10 punti.

Risultati della 6a giornata di Serie B femminile 2020-21

Cesena – Lazio Women 1-1

30’ aut. Casadei (L), 90’+3’ Beleffi (C)

Cittadella Women – Riozzese Como 1-3

26’ Ferrario (R), 40’ Ponte (C), 48’ aut. Maso (R), 79’ Rognoni (R)

Vicenza – Tavagnacco 1-2

37’ Ferrati (V), 55’ Tuttino (T), 79’ Grosso (T)

Orobica Bergamo – Chievo Verona Women

(rinviata a data da destinarsi)

Pomigliano – Perugia

(rinviata a data da destinarsi)