Lazio, Wilson: «Gasperini avrebbe fatto bene a guardare alla propria squadra»

Pino Wilson, dopo la gara pirotecnica tra Lazio ed Atalanta, ha detto la sua sulle frequenze di Radiosei

Dalla polemiche alimentate da Gasperini ai novanti minuti della Lazio, l’ex Pino Wilson – sulle frequenze di Radiosei – ha detto la sua dopo la gara contro l’Atalanta: «Credo che Gasperini invece di parlare dei rigori assegnati alla Lazio, avrebbe fatto bene ad analizzare l’andamento e le scelte del proprio secondo tempo. Ho sentito delle stupidate, avrebbe fatto bene a guardare alla propria squadra. Nel primo tempo l’Atalanta è stata perfetta, ha giocato davvero alla grande. Poi nella ripresa, anche grazie a Gasperini, la Lazio è tornata in partita. C’è stata una carica agonistica diversa, ma resta un primo tempo disastroso che lascia delle perplessità e in cui la Lazio c’ha messo del suo. Le parole di Gasperini su Immobile, poi, sono il frutto del rimpianto di essersi fatto rimontare tre reti. Per quanto riguarda i singoli, ha giocato molto male Luiz Felipe, ma anche Acerbi ha avuto delle difficoltà, così come Parolo nel proteggere la difesa».