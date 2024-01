Lazio, WhoScored sicuro: un capitolino nella top 11 di dicembre 2023

Per la nota piattaforma online WhoScored non sembrano esserci dubbi, un giocatore della Lazio nella miglior formazione di dicembre 2023

Come di consueto il sito statistico WhoScored.com ha stilato il Team of the Month del mese precedente della Serie A. Vale a dire i migliori undici giocatori, in questo caso di dicembre 2023.

🇮🇹 Serie A Team of the Month pic.twitter.com/IroMzChvZj — WhoScored.com (@WhoScored) January 1, 2024

Per la Lazio presente Mattia Zaccagni, protagonista in positivo delle ultime sfide disputate dai biancocelesti con ottime prestazioni e gol.