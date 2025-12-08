News
Lazio, ecco i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il weekend delle giovani aquile biancocelesti
Un fine settimana intenso per le giovani aquile biancocelesti: tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre sono arrivati tre successi, un pareggio e due battute d’arresto. Ecco i risultati:
L`Under 18 di Fabrizio Perrotti pareggia 1-1 la sfida casalinga contro il Bologna. Alla rete di Noto risponde nella ripresa il giocatore rossoblu De Pace. La Lazio rimane al nono posto della classifica. Sconfitta amara per l`Under 17 di Cristian Daniel Ledesma. Le aquile classe 2009 perdono lo scontro diretto con il Palermo 0-3. Alla penultima giornata del girone d`andata, la Lazio scivola al sesto posto della classifica.
Doppia vittoria contro il Napoli, i trionfi arrivano da Under 15 e 16. I ragazzi di Alessio Fazi si aggiudicano lo scontro diretto con i partenopei con il risultato di 4-2. Mettono la firma sul match Kerxhaliu, Caputo, Boveri, mentre uno è un autogol degli avversari. La Lazio Under 15 ritorna alla vittoria e difende il secondo posto della classifica lasciandosi alle spalle una diretta concorrente. Vittoria di 2-0 per l`Under 16 di Cristiano Lombardi. La Lazio si aggiudica la sfida casalingo contro il Napoli grazie alle reti di Elena e Sulaj e ad un`altra prestazione di carattere. Le aquile classe 2010 si portano al terzo posto della classifica a pari punti con la Roma.
Sconfitta di misura per i ragazzi di Edoardo Ragaini. Lo scontro al vertice sul campo della Nuova Tor Tre Teste si conclude 1-0. La Lazio non riesce ad imporsi sulla capolista e perde il secondo posto del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, scivolando in quarta posizione.
Le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni inanellano la settima vittoria consecutiva. I biancocelesti archiviano la pratica con la Vis Pesaro. La sfida del `Green Club` termina 4a1 grazie alla doppietta di Conti ed alle reti di Punzo e Carlopio. La Lazio difende l`imbattibilità e, alla penultima giornata del girone d`andata del campionato Under 14 Pro, approfitta del pareggio della Roma per volare al primo posto solitario della classifica.
Tutti i risultati nel dettaglio:
Under 18 Nazionali – 14^ Giornata
LAZIO-BOLOGNA 1-1
Marcatori: 2’pt Noto (L), 6’st De Pace (B)
LAZIO: Russi (GK), Avram, Trifelli, De Cortes, Macerata, Buonafede, Noto (37’st Mecozzi), Di Claudio (22’st Palancica), Carbone (22’st Polinari), Curzi, Castelli
A disp.: Giuliani (GK), Miloiu, Callarà, Lombardi, Romanelli, Berete
All.: Perrotti
BOLOGNA: Galli (GK), Igbinigun, Kujrakovic, Della Rocca, Jaber, Tupec (13’st Ugolotti), Straforini (1’st Anastasio), Buikus, Sadiku, Pisani (1’st De Pace), Tomba (33’st D’Alessandro)
A disp.: Uruci (GK), Romagnoli, Bevilacqua
All.: Della Rocca
Under 17 Nazionali – 12^ Giornata
LAZIO-PALERMO 0-3
Marcatori: 29’pt La Corte (P), Gargiulo (P), 45’st+2’ Bertolino (P)
LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Riggi (38’st Maggiora Vergano), Bruscaglia, Berni Canani, Agrifoglio, Morucci (16’st Dimaggio), Morelli Mat. (16’st Cappuccini), Mennea (16’st Santolini), Lulaj (29’st Bagliesi), Materazzi
A disp.: Quadrelli (GK), Bellissima, Ricci, Terracina
All.: Ledesma
PALERMO: Musto (GK), Greco (17’st Ruvolo), Puccio, Di Tusa (29’st Milazzo), Scelta, Sciortino, Gargiulo (9’st Platania), Balsamo F., Balsamo M. (9’st Licciardi), Aurilio (17’st Bertolino), La Corte (29’st Scarantino)
A disp.: Renier (GK)
All.: Bovo
Under 16 Nazionali -11^ Giornata
LAZIO-NAPOLI 2-0
Marcatori: 3’pt Elena (L), 23’pt Sulaj (L)
LAZIO: Ferrari (GK), Passardi, Tocci (32’st Monti D.), Sulaj (40’st Scrofani), Paganini (40’st Rizzo), Ricci Gian., Rago (22’st Salvati), Grisari (40’st Ieva), Schettini Ambrosio (32’st Tagliaferri), Mistretta (40’st Tolomeo), Elena (40’st Monti M.)
A disp.: Palombi (GK)
All.: Lombardi
NAPOLI: De Fenza (GK), Di Pietro (19’st Sanzone), Botta, De Crescenzo, Piccolo L., Di Vico (34’st De Stefano), D’Aloia (6’st Di Teila), Carafa, Piccolo S., Petriccione, Colavecchia (6’st Lombardo)
A disp.: Gallimaro (GK), Schiattarella, Di Fusco, Bevilacqua
All.: Annunziata
Under 15 Nazionali -11^ Giornata
LAZIO-NAPOLI 4-2
Marcatori: 5’pt Kerxhaliu (L), 26’pt, 33’pt Rocco (N), 37’pt Caputo (L), 9’st autogol Di Palma A. (N), 35’st Boveri (L)
LAZIO: Frattallone (GK), Scarabotti, Contestabile (18’st Di Palma E.), Interlandi (28’st Fusco), Boveri (37’st Thoronka), Casali, Kerxhaliu, Girotti (28’st Pastano), Coppola, Pellegrino (1’st Morresi), Caputo (1’st Bacchi)
A disp.: Bedori (GK), Rocchi, Bottega
All.: Fazi
NAPOLI: Fulgione (GK), Carobene, Prezioso (11’pt Esposito), Vives (10’st Angelotti), Di Palma A. (Izzo), Amabile, Scerbo, Rocco, Abbruzzese, Buondonno, Leone (10’st Coni)
A disp.: Bersani (GK), Polise, Andreozzi, Cignola, Diana
All.: Abbondanza
Under 14 Pro – 8^ Giornata
LAZIO-VIS PESARO 4-1
Marcatori: 14’ pt, 16’ pt Conti (L), 1’st rig. Sangiovanni (VP), 5`st Punzo (L), 30’ st Carlopio (L)
LAZIO: Jiboc (GK), Rufo (31’st Pirozzi), Mazzei D., Zauri (26’st Toci), Pampinella, Carboni ( 14`st Mancini), Licciardello, Sciarpelletti (21’st Coccia), Conti (28’st Sergio), Piras (14`st Vinci), Punzo (21’st Carlopio)
A disp.: Folgori (GK), Maura
All.: Gualdaroni
VIS PESARO: Marcozzi (GK), Turchi, Marcantognini C., Derjas, Palma, Campanelli, Marcantognini A., Muratori, Sangiovanni, Carnevali, Freddari
A disp.:
All.: Piccini
Under 14 Regionali Eccellenza – 12^ Giornata
NUOVA TOR TRE TESTE-LAZIO 1-0
Marcatori: 22’ pt Di Silvi (NTTT)
NUOVA TOR TRE TESTE: Cacciatore (GK), Monforte, Luciani, Di Silvi, Faraoni, Malandrucco, Gaiazzi, Nardone, Schettino (33’st Wadre), Balducci (29’st Dovidio), Ciaramitaro (18’st Checchi)
A disp.: Cori (GK), Leoni, Palermo, Longavita, Argiolas
All.: Lucidi
LAZIO: Folgori (GK), Mazzei N., Coccia, Toci, Rufini (1’st Montemagno), Vender (20’pt Pirozzi), Belardelli (1’st D’Aniello), Carlopio, Vinci, Mancini, Ascenzi (28’st Bucci)
A disp.: Jiboc (GK), Paloni, Cangemi, Maura, Mosci
All.: Ragaini
