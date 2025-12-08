Lazio, ecco i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il weekend delle giovani aquile biancocelesti

Lazio, si è concluso il settore giovanile dei biancocelesti: tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. I dettagli

Un fine settimana intenso per le giovani aquile biancocelesti: tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre sono arrivati tre successi, un pareggio e due battute d’arresto. Ecco i risultati:

L`Under 18 di Fabrizio Perrotti pareggia 1-1 la sfida casalinga contro il Bologna. Alla rete di Noto risponde nella ripresa il giocatore rossoblu De Pace. La Lazio rimane al nono posto della classifica. Sconfitta amara per l`Under 17 di Cristian Daniel Ledesma. Le aquile classe 2009 perdono lo scontro diretto con il Palermo 0-3. Alla penultima giornata del girone d`andata, la Lazio scivola al sesto posto della classifica.

Doppia vittoria contro il Napoli, i trionfi arrivano da Under 15 e 16. I ragazzi di Alessio Fazi si aggiudicano lo scontro diretto con i partenopei con il risultato di 4-2. Mettono la firma sul match Kerxhaliu, Caputo, Boveri, mentre uno è un autogol degli avversari. La Lazio Under 15 ritorna alla vittoria e difende il secondo posto della classifica lasciandosi alle spalle una diretta concorrente. Vittoria di 2-0 per l`Under 16 di Cristiano Lombardi. La Lazio si aggiudica la sfida casalingo contro il Napoli grazie alle reti di Elena e Sulaj e ad un`altra prestazione di carattere. Le aquile classe 2010 si portano al terzo posto della classifica a pari punti con la Roma.

Sconfitta di misura per i ragazzi di Edoardo Ragaini. Lo scontro al vertice sul campo della Nuova Tor Tre Teste si conclude 1-0. La Lazio non riesce ad imporsi sulla capolista e perde il secondo posto del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, scivolando in quarta posizione.

Le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni inanellano la settima vittoria consecutiva. I biancocelesti archiviano la pratica con la Vis Pesaro. La sfida del `Green Club` termina 4a1 grazie alla doppietta di Conti ed alle reti di Punzo e Carlopio. La Lazio difende l`imbattibilità e, alla penultima giornata del girone d`andata del campionato Under 14 Pro, approfitta del pareggio della Roma per volare al primo posto solitario della classifica.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 14^ Giornata

LAZIO-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 2’pt Noto (L), 6’st De Pace (B)

LAZIO: Russi (GK), Avram, Trifelli, De Cortes, Macerata, Buonafede, Noto (37’st Mecozzi), Di Claudio (22’st Palancica), Carbone (22’st Polinari), Curzi, Castelli

A disp.: Giuliani (GK), Miloiu, Callarà, Lombardi, Romanelli, Berete

All.: Perrotti

BOLOGNA: Galli (GK), Igbinigun, Kujrakovic, Della Rocca, Jaber, Tupec (13’st Ugolotti), Straforini (1’st Anastasio), Buikus, Sadiku, Pisani (1’st De Pace), Tomba (33’st D’Alessandro)

A disp.: Uruci (GK), Romagnoli, Bevilacqua

All.: Della Rocca

Under 17 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-PALERMO 0-3

Marcatori: 29’pt La Corte (P), Gargiulo (P), 45’st+2’ Bertolino (P)

LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Riggi (38’st Maggiora Vergano), Bruscaglia, Berni Canani, Agrifoglio, Morucci (16’st Dimaggio), Morelli Mat. (16’st Cappuccini), Mennea (16’st Santolini), Lulaj (29’st Bagliesi), Materazzi

A disp.: Quadrelli (GK), Bellissima, Ricci, Terracina

All.: Ledesma

PALERMO: Musto (GK), Greco (17’st Ruvolo), Puccio, Di Tusa (29’st Milazzo), Scelta, Sciortino, Gargiulo (9’st Platania), Balsamo F., Balsamo M. (9’st Licciardi), Aurilio (17’st Bertolino), La Corte (29’st Scarantino)

A disp.: Renier (GK)

All.: Bovo

Under 16 Nazionali -11^ Giornata

LAZIO-NAPOLI 2-0

Marcatori: 3’pt Elena (L), 23’pt Sulaj (L)

LAZIO: Ferrari (GK), Passardi, Tocci (32’st Monti D.), Sulaj (40’st Scrofani), Paganini (40’st Rizzo), Ricci Gian., Rago (22’st Salvati), Grisari (40’st Ieva), Schettini Ambrosio (32’st Tagliaferri), Mistretta (40’st Tolomeo), Elena (40’st Monti M.)

A disp.: Palombi (GK)

All.: Lombardi

NAPOLI: De Fenza (GK), Di Pietro (19’st Sanzone), Botta, De Crescenzo, Piccolo L., Di Vico (34’st De Stefano), D’Aloia (6’st Di Teila), Carafa, Piccolo S., Petriccione, Colavecchia (6’st Lombardo)

A disp.: Gallimaro (GK), Schiattarella, Di Fusco, Bevilacqua

All.: Annunziata

Under 15 Nazionali -11^ Giornata

LAZIO-NAPOLI 4-2

Marcatori: 5’pt Kerxhaliu (L), 26’pt, 33’pt Rocco (N), 37’pt Caputo (L), 9’st autogol Di Palma A. (N), 35’st Boveri (L)

LAZIO: Frattallone (GK), Scarabotti, Contestabile (18’st Di Palma E.), Interlandi (28’st Fusco), Boveri (37’st Thoronka), Casali, Kerxhaliu, Girotti (28’st Pastano), Coppola, Pellegrino (1’st Morresi), Caputo (1’st Bacchi)

A disp.: Bedori (GK), Rocchi, Bottega

All.: Fazi

NAPOLI: Fulgione (GK), Carobene, Prezioso (11’pt Esposito), Vives (10’st Angelotti), Di Palma A. (Izzo), Amabile, Scerbo, Rocco, Abbruzzese, Buondonno, Leone (10’st Coni)

A disp.: Bersani (GK), Polise, Andreozzi, Cignola, Diana

All.: Abbondanza

Under 14 Pro – 8^ Giornata

LAZIO-VIS PESARO 4-1

Marcatori: 14’ pt, 16’ pt Conti (L), 1’st rig. Sangiovanni (VP), 5`st Punzo (L), 30’ st Carlopio (L)

LAZIO: Jiboc (GK), Rufo (31’st Pirozzi), Mazzei D., Zauri (26’st Toci), Pampinella, Carboni ( 14`st Mancini), Licciardello, Sciarpelletti (21’st Coccia), Conti (28’st Sergio), Piras (14`st Vinci), Punzo (21’st Carlopio)

A disp.: Folgori (GK), Maura

All.: Gualdaroni

VIS PESARO: Marcozzi (GK), Turchi, Marcantognini C., Derjas, Palma, Campanelli, Marcantognini A., Muratori, Sangiovanni, Carnevali, Freddari

A disp.:

All.: Piccini

Under 14 Regionali Eccellenza – 12^ Giornata

NUOVA TOR TRE TESTE-LAZIO 1-0

Marcatori: 22’ pt Di Silvi (NTTT)

NUOVA TOR TRE TESTE: Cacciatore (GK), Monforte, Luciani, Di Silvi, Faraoni, Malandrucco, Gaiazzi, Nardone, Schettino (33’st Wadre), Balducci (29’st Dovidio), Ciaramitaro (18’st Checchi)

A disp.: Cori (GK), Leoni, Palermo, Longavita, Argiolas

All.: Lucidi

LAZIO: Folgori (GK), Mazzei N., Coccia, Toci, Rufini (1’st Montemagno), Vender (20’pt Pirozzi), Belardelli (1’st D’Aniello), Carlopio, Vinci, Mancini, Ascenzi (28’st Bucci)

A disp.: Jiboc (GK), Paloni, Cangemi, Maura, Mosci

All.: Ragaini

