Lazio, Wallace sempre più vicino al Wolverhampton: continui contatti con Mendes

Il Wolverhampton fa sul serio per Wallace: il club inglese continua a parlare con Jorge Mendes per concludere il trasferimento

Wallace-Wolverhampton, si fa sul serio. Il club britannico ha messo nel mirino da giorni il centrale della Lazio e, dopo aver concluso il trasferimento di Patrick Cutrone, vuole continuare a far spesa in Italia. I ‘Wolves’, come confermato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, stanno avendo continui contatti con Jorge Mendes per portare a termine il colpo. Come anticipato, non ci sono solo i britannici su Wallace: l’obiettivo del Wolverhampton è, dunque, quello di beffare la concorrenza e raggiungere l’accordo con giocatore e società. Proprio oggi, poi, il brasiliano ha lasciato il ritiro di Marienfeld: problema fisico o indizio di calciomercato?