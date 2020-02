Lazio, anche lontana da casa sei imbattibile: i numeri

Sono 8 le vittorie della Lazio raggiunte in trasferta: una striscia che inserisce la squadra biancoceleste tra le migliori di Europa

Il graffio della Pantera. Una zampata al volo di Caicedo per lasciare il campo del Tardini coi 3 punti in tasca, la Lazio è a quota 53. Anche lontana dalle mura amiche dell’Olimpico è uscita vincitrice, dopo 90 minuti sporchi e combattutissimi. La squadra di Inzaghi ha aggiunto un’altra spunta alle vittorie consecutive, conquistate in trasferta: sono 8, una in meno rispetto al record dell’era Lotito della stagione 2006/2007. Quattro in meno, invece, rispetto al record assoluto del campionato 2002/2003.

Come riporta inoltre la banca dati Lazio Page, i capitolini sono anche tra le squadre d’Europa con la più lunga striscia d’imbattibilità esterna: a comandare c’è il Liverpool con 20; poi l’Inter (11); la Lazio (8); Arsenal e Real Madrid (7) e infine PSG e Marsiglia (6).