Lazio, buon compleanno all’indimenticato Vincenzo Paparelli

Lazio, giorno festivo ma anche di ricordo per un grande tifoso biancoceleste scomparso troppo presto: auguri Vincenzo

Nessuno potrà mai dimenticare, nel mondo biancoceleste e in quello del calcio Vincenzo Paparelli. Vincenzo morì in quel maledetto derby ma oggi vogliamo festeggiarne il ricordo nel giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno.

Il figlio Gabriele tramite un post sui social lo ha ricordato così: «Nel mio cuore sono rimasti purtroppo pochi giorni di ricordi con te… Ma sono gli attimi che porto dentro di me per sempre. Auguri papà».