Lazio, Vieri ricorda la maglia gialla: «Che bella!» – FOTO

Lazio, Bobo Vieri ricorda i tempi in biancoceleste e soprattutto la maglia gialla indossata in quell’anno

Era la stagione 1998/1999 e Bobo Vieri vestiva la maglia della Lazio. L’attaccante ha avuto solo per un anno l’aquila sul petto ma è sempre rimasto nel cuore dei tifosi proprio grazie alla bellissima stagione che disputò condita da 12 reti in campionato e due in coppa, uno dei quali nella finale di Coppa delle Coppe contro il Maiorca.

In quel periodo la Lazio aveva come divisa anche la maglia gialla che è proprio quella celebrata da Vieri in una Instagram story.