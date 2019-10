Lazio, Vieri: «Anno della svolta? Non sarà facile», mentre Cassano è più ottimista…

Vieri e Cassano, entrambi ospiti ieri sera a Tiki Taka, hanno detto la loro sulle possibilità della Lazio di raggiungere il quarto posto

Vieri e Cassano, entrambi ospiti ieri sera a Tiki Taka, si sono espressi sulla Lazio e sulle possibilità di centrare l’obiettivo quarto posto. Innanzitutto, le parole dell’ex biancoceleste: «Svolta? Arrivare al quarto posto? Magari sì, potrebbe riuscirci, ma da qui alla fine è lunga e non è facile». Più ottimista, invece, l’ex Roma: «Secondo me l’unica squadra che può giocarsela con l’Atalanta per il quarto posto è la Lazio. Juve, Inter e Napoli vanno avanti e altre squadre non ne vedo».