Lazio, verso la sentenza UEFA: decisione definitiva oggi a Nyon

Oggi la sentenza UEFA

E’ stata anticipata ad oggi la decisione di giudici, inizialmente in programma per giovedì, sui presunti saluti fascisti provenienti dalla Curva Nord. Come riporta il Corriere dello Sport, aNyon oggi si discuterà il caso scoppiato dopo la gara di Europa League contro il Rennes. Nel frattempo la Lazio si sta muovendo per identificare i colpevoli, mentre dalla UEFA la sentenza dovrebbe arrivare in serata. Intanto sono 9000 i tifosi scozzesi che hanno già acquistato il tagliando per la gara Lazio-Celtic