La Dea è tornata al lavoro per prepararsi in vista della trasferta contro la Lazio

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini, in attesa del rientro di tutti i nazionali, ha cominciato a preparare il prossimo impegno che vedrà Gomez e compagni giocare sul campo della Lazio sabato 19 ottobre alle ore 15:00 per l’ottava giornata della Serie A TIM 2019-2020. Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.