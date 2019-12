Lazio, verso Cagliari: biancocelesti in partenza VIDEO

La Lazio vola in Sardegna: l’appuntamento è per le 20.45 di domani, sul campo del Cagliari

Direzione Cagliari. Rifinitura fatta. Conferenza fatta. Simone Inzaghi ha spuntato sulla sua lista tutti gli impegni di oggi, adesso bisogna sorvolare la distesa blu del mare per aarrivare in terra sarda.

La terza forza del campionato sfida la quarta. Dopo la Juventus, è un altro bel banco di prova per testare le possibilità di questa squadra oltre ad essere – classifica alla mano – uno scontro diretto per l’Europa che conta.

Il viaggio dei biancocelesti è già iniziato e testimoniato fedelmente da un video pubblicato suic anali ufficiali della società: