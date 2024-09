Lazio Verona, un match in cui il gol NON MANCA: i dati STORICI della partita

Lazio Verona, alla vigilia della gara contro la formazione di Zanetti ripercorriamo la storia di questo match riguardo i gol realizzati

Archiviata la sosta della Nazionale, la Lazio finalmente torna in campo per sfidare in casa il Verona ed è un tuffo nel recente passato per Baroni avendo allenato i veronesi lo scorso anno. Ma come è andata in passato questa partita? Ripercorriamo quindi la storia di questo match sotto il punto di vista del gol, e solo tre volte il match è terminato 0-0 esattamente nel 75/76 e poi 76/77 e nella stagione 88/89.

Per quanto riguarda le reti il bilancio è esattamente il segue ossia : la Lazio ha realizzato ben 108 gol in questo incrocio, mentre il Verona 83