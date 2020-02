Lazio Verona, Tardelli: «I biancocelesti restano grandi nonostante lo 0-0»

L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana ha espresso il suo parere riguardo alla partita di mercoledì tra Lazio e Verona

Marco Tardelli ha giocato per anni con la maglia della Juventus ed è rimasto molto legato a quella casacca.

Per questo, in ottica Scudetto, ha commentato a La Stampa il passo falso della Lazio che si tiene a quattro punti di distanza dalla capolista: «Tutti aspettavamo che i biancocelesti ci desse un segnale, una vittoria importante al momento giusto che la incoronasse come la vera antagonista della Juve. Ma il Verona, la vera sorpresa del campionato, e anche un po’ di sfortuna, non glielo hanno permesso anche se credo che la squadra di Inzaghi rimanga fra le grandi».