Lazio Verona, le pagelle dei quotidiani: Felipe Anderson il migliore

Lazio Verona, le pagelle dei quotidiani sportivi: ecco i voti dei giornali ai protagonisti biancocelesti

La Lazio ha chiusa il suo campionato al quinto posto, dopo un pazzo 3-3 maturato all’Olimpico contro l’Hellas Verona. I quotidiani sportivi hanno eletto (quasi tutti) Felipe Anderson come migliore in campo, ecco in dettaglio i voti dei giornali ai giocatori biancocelesti.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 5.5, Lazzari 5.5, Luiz Felipe 5.5, Kamenovic 5.5, Acerbi 5.5, Marusic 5.5, Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6.5, Romero 6, Leiva 6.5, Basic 6, Cabral 7, Zaccagni 6, Pedro 6.5, Felipe Anderson 7.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6.5, Lazzari 6, Lazzari 6, Luiz Felipe 6, Kamenovic 6, Acerbi 6.5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7, Cataldi 7, Leiva 6, Basic 6, Akpa Akpro 6, Felipe Anderson 8, Cabral 7, Romero 6, Zaccagni 6.5, Pedo 7.

TUTTOSPORT: Strakosha 6, Lazzari 6,5, Luiz Felipe 5, Kamenovic (1’ st) 6, Acerbi 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic 7, Cataldi 6, Leiva (27’ st) ng, Basic 6, Akpa Akpro (34’ st) ng, Felipe Anderson 7,5, J. Cabral 6,5, Romero (28’ st) ng, Zaccagni 6, Pedro (3’ st) 7. Sarri 7