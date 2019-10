Lazio Under 15, convocati in Nazionale sette biancocelesti

Sette calciatori della formazione della Lazio Under 15 guidata da Tommaso Rocchi sono stati convocati dalle Nazionali

La stagione sportiva non poteva aprirsi in miglior modo per la squadra Under 15 della Lazio. I ragazzi guidati da Tommaso Rocchi sono in vetta alla classifica nel campionato nazionale di categoria. Un ottimo rendimento, ulteriormente impreziosito negli ultimi minuti. Come riporta sslazio.it, infatti, ben sette calciatori della formazione biancoceleste sono stati convocati dalle Nazionali: Federico Magro, Alessandro Milani, Marco Nazzaro, Antonio Troise, Giordno Cannatelli e Diego Brasile sono stati selezionati dalla Nazionale italiana Under 15, mentre Matteo Dudu, nato in Italia ma in possesso di passaporto romeno, è stato convocato dalla Romania Under 16.