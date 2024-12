Lazio, tris casalingo al Novara allo Stadio Olimpico: ecco quando accadeva

Allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Novara nella sfida valida per la XIV giornata del Campionato di Serie A 2011-2012

Di seguito il comunicato della Lazio sulla vittoria contro il Novara all’Olimpico.

COMUNICATO– È lunedì 5 dicembre 2011 ed allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Novara nella sfida valida per la XIV giornata del Campionato di Serie A 2011-2012.

A sbloccare la sfida, al 16’, è Giuseppe Biava, che di testa capitalizza il calcio d’angolo battuto da Hernanes. Trascorrono appena sette giri d’orologio e Rocchi sigla il raddoppio. Punizione dalla destra calciata da Ledesma sulla quale l’attaccante è bravissimo con un colpo ad anticipare Ujkani e l`intera difesa novarese schierata testa per il mettere a segno il suo 101° gol in maglia biancoeleste. C’è spazio, in serata, anche per la rete numero 102 con la Prima Squadra della Capitale per Rocchi, che mette a segno la sua personale doppietta al 71’ questa volta con un esterno destro su cross di Gonzalez.

Così i biancocelesti quella sera: Marchetti, Konko (81` Scaloni), Biava, Stankevicius, Radu, A.Gonzalez, Ledesma, Lulic, Hernanes (63` Cana), Rocchi (76` Cisse), Klose. Allenatore: Reja