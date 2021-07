Lazio, la gioia diventa anche social: «Gimme five» – FOTO

La gioia diventa social in casa Lazio dopo la vittoria in amichevole contro la Triestina: ecco il post della società

La Lazio supera la Triestina 5-2 nell’amichevole andata oggi nel ritiro di Auronzo di Cadore. Una vittoria nel segno di Luis Alberto, che si è preso la scena con gol e assist.

La gioia comunque è stata anche via social. «Gimme Five», questa la frase scelta dalla dirigenza per accompagnare qualche scatto del match odierno. Fin troppo chiaro il riferimento al risultato finale.