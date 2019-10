Lazio, solo tre vittorie in otto giornate: ecco chi ha fatto peggio

Un pareggio che vale moltissimo ma sono solo tre le gare vinte in questa stagione dalla squadra di Inzaghi

La gara dell’Olimpico di ieri tra Lazio e Atalanta ha detto tanto. Ha messo in evidenza i limiti della squadra di Inzaghi e ne ha esaltato le qualità. I numeri però parlano chiaro: i biancocelesti hanno vinto solo 3 gare di otto disputate in campionato: dal 2000 in poi solo tre volte si è fatto peggio.

Nel 2009/10 con la stagione sciagurata di Ballardini, nel 2007/08 con Rossi (2 vittorie) e nel 2001/02 con Zaccheroni (1 vittoria), a riportarlo è Lazio Page.