Lazio, tre club sull’obiettivo di mercato Elisha Owusu

Secondo il portale Fichajes.net, oltre alla Lazio ci sarebbero altri tre club sul centrocampista del Genk Owusu

La Lazio pesca di nuovo in Belgio e mette nel mirino il centrocampista del Genk, ex squadra di Sergej Milinkovic-Savic e detentrice del cartellino dell’altro obiettivo Ianis Hagi, Elisha Owusu, classe ’97. A riferirlo è il portale Fichajes.net, che specifica come altri tre club siano sul giovane talento, legato da altri 3 anni di contratto con il club belga: Atletico Madrid, Southampton e Siviglia. Il prezzo del cartellino sarebbe intorno ai 20 milioni di euro.