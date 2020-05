Lazio, traversa per Berisha nel match contro il Paderborn

Lazio, tra le gare che si sono giocate oggi in Bundesliga c’era anche quella tra il Fortuna Dusseldorf e Paderborn

Si torna a parlare di calcio giocato anche se non è la Serie A. La Bundesliga è tornata oggi in campo e tra le varie gare si è giocata anche quella tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

In campo per il match c’era anche Valon Berisha, in prestito al Dusseldorf fino al termine della stagione, che al minuto 66′ ha colpito una clamorosa traversa che poteva valere il gol del vantaggio per la squadra di casa.