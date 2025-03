Lazio Torino, ecco quanti saranno i tifosi biancocelesti all'Olimpico nella sfida contro i granata - Lazio News 24

Lazio Torino, i tifosi biancocelesti rispondono presente! Ecco quanti saranno i supporters laziali allo stadio Olimpico per il prossimo match di Serie A

Lazio Bodo Glimt sarà la prossima partita dei biancocelesti nel percorso verso Bilbao della UEFA Europa League 2024/25. Tuttavia, prima del match contro i norvegesi, è bene non dimenticare la delicata partita in programma lunedì allo stadio Olimpico contro il Torino.

Un match molto complesso e per il quale sarà necessario un grande supporto da parte dei tifosi. Come sempre i biancocelesti non hanno deluso e, stando a quando riporta il Corriere dello Sport, sarebbero almeno 35.000 i tifosi saranno presenti per l’incontro.

Sono circa 5.500 i tagliandi venduti ai quali bisogna aggiungere anche i 29.036 abbonati. Non finisce qui, infatti c’è ancora tempo al fischio d’inizio e quindi non è improbabile che questi numeri siano destinati a crescere ulteriormente.