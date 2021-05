«Lazio Torino una porcata, troppi dubbi in campo»: l’accusa di Chiariello

Ancora polemiche sul match tra Lazio e Torino, non solo tra le due squadre: ecco l’accusa di Umberto Chiariello su Twitter

Si continua a discutere sul match tra Lazio e Torino. Polemiche che piovono dappertutto e riguardano non solo le due squadre. L’ultima accusa, infatti, arriva dal giornalista Umberto Chiariello, che su Twitter ha denunciato l’operato dell’arbitro. Ecco le sue parole.

«Non doveva finire così, non è giusto: il Benevento ha sbagliato l’impossibile ma avrebbe meritato di giocarsela sul campo. Ed anche stasera tanti episodi dubbi aumentano l’amarezza.. Bis di Mazzoleni, ed ora bis di Fabbri. Complimenti Rizzoli! Il peggior designatore della storia. È stata una porcata far giocare oggi Lazio-Torino. Ha minato alle fondamenta la regolarità del campionato. Non doveva essere consentito. E neanche quel che è accaduto in campo. Calvarese, Fabbri, Mazzoleni: una pena. Pasqua e La Penna che fine hanno fatto? Motivi personali?».